秋山黄色が、ゲストにCLAN QUEENを迎えた”秋山黄色presents「BUG SESSION vol.2」”を9月5日に東京キネマ倶楽部にて開催した。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】秋山黄色、ゲストにCLAN QUEENを招いた饗宴（全8枚）2024年4月東名阪zeppでの初開催から2度目となった「BUG SESSION」。初回は緑黄色社会・PEOPLE 1、そして秋山黄色ソロ編成とバンド編成という異色の組み合わせで開催されたことも記憶に新しい。2回目となる今