ルヴァン杯準々決勝第２戦の４試合が各地で行われ、４強が出そろった。１２大会ぶりの優勝を狙う柏は後半終了間際のＭＦ戸嶋の決勝ゴールで横浜Ｍを１―０で下し、２戦合計５―１で５大会ぶりの４強入り。リーグ戦２位と好調の勢いそのままに、横浜ＦＭを準々決勝の４カードで唯一の２連勝で下した。また横浜ＦＣは神戸に敵地で０―１で敗れたが、ホームでの初戦で２―０で勝利しており、２戦合計２―１で初の４強入りを果た