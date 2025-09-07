◆パ・リーグ西武２―４ロッテ（７日・ベルーナＤ）西武・西口監督が１軍デビューを果たしたドラフト５位右腕・篠原響投手（１８）＝福井工大福井＝に「大したもの」と及第点を与えた。直球は最速１５２キロをマーク。初回に先制を許すと、３回２死一塁では佐藤に２ランを被弾。４回２／３を７安打４失点で初黒星を喫したが、西口監督は「球にも力があって、自分自身から崩れるタイプじゃないっていうのはよく分かったし、そ