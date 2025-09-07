◆パ・リーグ西武２―４ロッテ（７日・ベルーナドーム）ロッテ・小島和哉投手が粘りの投球で８勝目を挙げた。９安打を許しながらも、両サイドに緩急をつけて粘り強く投げきった。「流れをやらないことが大事なので、点を取った次の回は１２０％でゼロで抑えるという気持ちでした」と息をついた。吉井監督も「エースと呼ばれる投手だったらストライク先行でいってほしかったんですけど、まあマルです。小島にはちょっと厳しいコ