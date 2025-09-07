阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。虎党として知られる、お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一はこの日、甲子園球場で現地観戦。歓喜の瞬間を生で見届けた。自身のＸでは、観戦の様子を動画でアップ。「優勝ですやん史上最速やん興奮しすぎてちゃんと撮れてないやんはっきりいうて」と熱気に包まれた球場内の様子を伝えた。中岡は７月に、テレビ番組のロケ中にでん部を強打し