阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。お笑いコンビ「さや香」の新山は「優勝おめでとうございます！！」と祝福。「交流戦明け、１１連勝した時から確信してました！史上最速ということは史上最強！ここからが本番だと思いますので、最後まで楽しみます！！！阪神ファンに生まれてよかった！！」と歓喜した。