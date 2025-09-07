セ・リーグは阪神が2年ぶりのリーグ優勝を決めた。本拠地の甲子園で胴上げされる藤川球児監督の姿にパ・リーグ上位球団のファンも触発されたようだ。ネットでは優勝マジック「15」のソフトバンクファンから「本拠地福岡のファンの前で小久保さん胴上げ出来るといいね」「次はホークスの番だ！！小久保さん胴上げするぞ〜！！」「福岡ソフトバンクも阪神に続けよ」「小久保をpaypayドームで胴上げしてくれ」と、本拠地胴上げ