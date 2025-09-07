◇ラグビー女子ワールドカップ（W杯）イングランド大会1次リーグC組日本29―21スペイン（2025年9月7日ハンティンドン）世界ランキング12位の日本「サクラフィフティーン」は、同13位のスペインを29―21（前半5―14）で下した。既に2敗して1次リーグ敗退は決まっていたが、本番直前の国内壮行試合で2連勝している相手に意地の白星。1次リーグでの勝利は1994年のスコットランド大会（スウェーデン戦）以来31年ぶりとなった。