※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ、夫婦仲が険悪になります。しかし実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であり、芹の夫・蓮斗によって真実が明らかになります。やがて藤枝の妻にも知られ、藤枝は離婚と慰謝料の支払いを迫られます。藤枝は「これで一緒になれる」と喜びますが、芹は困惑するばかりでした。芹と草太の経緯を