◇第96回都市対抗野球大会第9日準決勝ヤマハ（浜松市）2―6王子（春日井市）（2025年9月7日東京ドーム）9回、主将の大本が右中間席に意地の一発を放ったが、優勝候補の一角ヤマハが4強で姿を消した。5回に犠飛で先制したものの、好機にあと一本が出ない。先発吉田、2番手金原と繋ぎ7回から「予定通り」（申原直樹監督）と梅田を送ったが、8回に一挙4点を奪われ逆転負けした。「投手リレーは良かった。梅田は勝負して