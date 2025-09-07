「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖとなった。藤川球児監督が就任１年目で、歴史的Ｖへ導いた。歓喜の輪ができ、マウンド付近での胴上げではドリスが中央に呼ばれた。屈強な助っ人に支え役を託され、藤川監督も身を委ねた。ナインの手で５度宙に舞うと、場内からは球児コールも巻き起こった。今季途中で加入し、ブルペンで優