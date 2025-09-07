参政党は、8日に予定する神谷宗幣代表の記者会見について、事前登録をしていない記者も名刺を提出すれば出席を認めると明らかにした。7日、報道各社に案内文を出して通知した。参政は8月、会見の出席希望者に事前登録を求めて波紋を呼んでいた。案内文では「できましたら事前に登録いただきますと、入場がスムーズに行えるのでご協力お願いします」とも記した。参政は7月22日の会見に神奈川新聞（横浜市）記者の出席を認めず