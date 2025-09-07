【国際親善試合】メキシコ代表 0−0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】上田が両手で突き飛ばされた瞬間明らかなファウルながら笛が吹かれず、日本代表FWの上田綺世も不満気な表情を浮かべていた。アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州でメキシコ代表と対戦。10本のシュートを放ちながら1点が奪えず、スコアレスドローで終わった。そんな試合で物議を醸したのが