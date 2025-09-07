Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでは、川崎フロンターレと浦和レッズが対戦した。第１戦は１−１でドロー。勝利したほうが準決勝へ駒を進める重要な一戦は、川崎が先制に成功する。18分、脇坂泰斗がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。これをキッカーのエリソンがしっかりと決める。 後半は浦和が攻勢を強めるが、フィニッシュの精