DeNA・三浦大輔監督（51）は阪神の2年ぶりのリーグ制覇が決まり、「阪神の強さは数字が物語っている」とコメントした。マジック1で迎えたナイター広島戦（甲子園）で勝利した阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めた。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。2リーグ制では史上最速となる9月7日に頂点に立った。三浦監督はナイターでヤクルトを下した試合後、7日終了時点で18.5ゲーム差をつけられた今季の阪