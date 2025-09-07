佐賀県多久市長選での落選が決まり、敗戦の弁を述べる横尾俊彦氏＝7日夜、多久市任期満了に伴う佐賀県多久市長選は7日投開票され、無所属新人の元市議香月正則氏（53）が、いずれも無所属で、全国の現職市長で最多の8選を目指した横尾俊彦氏（69）＝立民推薦、元派遣社員の新人副島満氏（67）を破り、初当選を確実にした。市長交代は28年ぶり。投票率は56.18％。選挙戦で香月氏は市政刷新を掲げ、子育て世帯の支援や産業育成を