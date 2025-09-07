石破総理は記者会見で辞任を表明しました。理由については、「党内に決定的な分断を生みたくない」などと説明しています。石破総理「私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそが、しかるべき（辞任の）タイミングである、このように考え後進に道を譲る決断をいたしました」辞任の理由について、自民党であす予定されていた“総裁選前倒し”の意思確認がおこなわれ