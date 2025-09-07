?演歌の王子様?こと歌手・辰巳ゆうとが７日、千葉・柏市の三協フロンテア柏スタジアムでスペシャルライブを開いた。昨年５月にリリースした第８弾シングル「迷宮のマリア」が、今季からサッカーのＪリーグ・Ｊ１柏に所属の垣田裕暉の応援歌の原曲になっていることがきっかけで、同ライブの開催が実現した。この日はルヴァンカップ準々決勝第２戦、柏 vs 横浜Ｍの一戦が行われた。試合前に柏のユニホームを着用してピッチに立っ