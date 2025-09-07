出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」を運営するアイベック（福岡市）が、成人女性を対象とした「雰囲気イケメン」に関する調査を実施。その結果を発表しました。「よく見るとイケメンではない、というのはあまり…」調査は2025年7月3日、成人の女性を対象に、インターネットリサーチで実施。100人から有効回答を得ています。まず、全回答者に「雰囲気イケメンとはどのような人のことだと思うか」を聞