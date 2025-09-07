大の阪神ファンで知られる元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーが７日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」（日曜・午後８時５６分）の生放送でプロ野球・阪神のセ・リーグ優勝のニュースを伝えた。番組冒頭では石破茂首相の自民党総裁辞任表明ニュースに時間を割いた。午後８時５６分の番組開始時点ではまだ８回裏の阪神の攻撃。石破首相関連ニュース