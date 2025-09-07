◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝第２戦川崎３―２（２戦合計４―３）浦和（７日・Ｕ等々力）第１戦（３日）は１―１のドロー。この日の第２戦は延長戦に突入し、川崎は延長前半６分にＦＷ宮城がＰＫを決めて勝ち越し、２年連続の４強入りを果たした。試合は前半１８分、ＦＷエリソンがＰＫを決めて先制。その後、浦和は後半２９分に投入直後の新加入ＦＷキーセテリンがＭＦ金子がクロスを右足で合わせ同点とした。１―１で迎え