◇ラグビー女子Ｗ杯イングランド大会１次リーグＣ組日本２９―２１スペイン（７日、ハンティントン）１次リーグ最終戦に臨んだ世界ランク１２位の日本代表は、同１３位のスペイン代表に２９―２１で勝利。初戦のアイルランド戦から２連敗としていたが、最後に勝って笑顔で大会を締めた。先制は日本。前半６分、左サイド敵トライエリア前のスクラムから左に展開し、ボールを受けたＦＢ西村蒼空（パールズ）がトライ。