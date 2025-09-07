大阪の観光名所・道頓堀川では７日、阪神優勝に備えて厳戒態勢が敷かれた。大阪府警約１０００人が、ミナミの町を警戒した。御堂筋側から戎橋が見えないように、約２メートルの高さまでビニールシートで目隠し。警察関係車両もずらりと並んだ。試合開始後は、戎橋上でハンドマイクを持った警察官が約１メートル間隔でずらりと並び、橋の上に滞留せず、移動するように声がけを開始。戎橋から下におりる階段付近、とんぼりウォー