プロ野球・阪神の２年ぶりとなるリーグ優勝が７日、決まった。芸能界の虎党たちも歓喜。次々と祝福のコメントを発表した。渡辺謙（俳優）「球団創立９０周年の年、素晴らしい成績でリーグ優勝を遂げたことおめでとうございました。シーズンを通して藤川イズムに溢れた采配とスタッフの尽力そして何より岡田前監督の時に蕾から咲いた選手たちが満開に咲き誇った一年だった。どうやったらこのゲームを勝ち切れるのか、