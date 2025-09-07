◇セ・リーグDeNA3―2ヤクルト（2025年9月7日横浜）DeNA・藤浪晋太郎が、22年まで所属した古巣・阪神のリーグ優勝についてコメントした。先発したこの日のヤクルト戦は6回2/3を4安打2失点。自身に白星は付かなかったが、粘りの投球でチームの勝利に貢献した。試合後は、阪神のリーグ優勝が決まった後に報道陣の囲み取材に応じ「（阪神は）強かったと思います。ゲーム差を見ての通り、（リーグ内で力量が）抜けていたん