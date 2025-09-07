◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝を飾った。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。2リーグ制では史上最速となる9月7日に、独走状態で頂点まで駆け抜けた。藤川監督は史上最速Vに導いたたくましい選手たちの腕に持ち上げられた。5度、甲子園球場の真ん中で夜空へと舞った。両手の人差し指を突き上げ、シーズン中は決して見せなかったとびっきりの笑顔で舞