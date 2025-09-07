「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）始動戦を迎える皐月賞馬ミュージアムマイルが中心だ。ダービーは距離が長く６着に敗れたが、２２００メートルなら守備範囲。１週前の栗東ＣＷでは、新コンビの戸崎圭を背に６Ｆ８３秒４−３７秒１−１１秒４をマークし、好仕上がりを印象づけた。次戦で天皇賞・秋（１１月２日・東京）に向かうプランを描いており、Ｇ１に向けて弾みをつけたい一戦となる。レッドバンデはダービー