「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖとなった。藤川球児監督が就任１年目で、歴史的Ｖへ導いた。ナインの手で５度宙に舞うと、場内からは球児コールも巻き起こった。他球団を寄せつけず、一気に頂点へ駆け上がった。藤川監督は優勝インタビューで、感無量の表情を浮かべ「選手たちが強いわ」と第一声。笑みを浮かべ「ファンの