俳優渡辺謙（65）が7日、自身のインスタグラムを更新。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の出演終了を報告した。「長きに渡り出演して来ました『べらぼう』。今回をもちましておさらばとなります」とちゃめっ気たっぷりに報告。「失脚後もしぶとく職をまっとうしてきましたが、田沼時代が幕を閉じました」と続け、「意次の見方を少し変えて貰えたドラマとなりました」と感想をつづった。また、「牧之原の皆さま、災害に