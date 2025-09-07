就任1年目でリーグ制覇を成し遂げた阪神・藤川球児監督(C)Getty Imagesプロ野球の阪神は9月7日の広島戦（甲子園）に2-0で勝利。4連勝で2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした。【動画】大一番できっちり仕事！高寺望夢の先制犠牲フライをチェック就任1年目の藤川球児監督が胴上げで5回、宙を舞った。創設90周年の節目の年。新任の指揮官が優勝を飾るのは、球団初の快挙だった。まさかのハプニングを乗り越えた。1点リードの5回