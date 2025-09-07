異種目の五輪メダリストが、“推し活”ショットを披露した。バドミントン女子ダブルスで昨夏のパリ五輪銅メダルの「シダマツ」ペアの志田千陽が７日までに自身のＳＮＳを更新。卓球で五輪２大会で女子団体銀メダルの平野美宇と、乃木坂４６のライブに参戦していたことを報告した。志田はインスタグラムを更新し、「今年も、大好きな乃木坂４６さんのライブに行かせていただきました！そして卓球競技の平野美宇ちゃんと、念願