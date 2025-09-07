◇セ・リーグ阪神２―０広島（2025年9月7日甲子園）危険球で退場となった阪神先発の才木浩人投手（26）も歓喜の輪に加わった。胴上げに参加する前には「何事もなかったかのように喜ぶのは違うと思った」と、広島ベンチに向かって帽子を取って頭を下げた。それに気づいた石原が身振りで応えてくれたという。才木は4回まで3安打無失点と好投していたが、5回先頭の石原に対して投じた149キロの直球が抜け、ヘルメットを