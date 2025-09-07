【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表（ＦＩＦＡランク１７位）は、メキシコ代表（同１３位）に０―０で引き分けた。約２年ぶりのアジア勢以外との対戦は、詰めかけたメキシコのサポーターがつくり出す独特な雰囲気の中、格上を追い詰めたが無得点だった。日本は９日（日本時間１０日）にオハイオ州コロンバスで同１５位の地元・米国と対戦する。〇…西海岸オークランドでメキシコ戦を終えた日本は、試