◆明治安田生命Ｊ３リーグ第２６節金沢２―１ＦＣ大阪（７日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）ツエーゲン金沢は、２―１で４位のＦＣ大阪に勝利。今季初の３連勝で、９位に浮上した。４１２４人の観客が大声援を送る中、後半アディショナルタイムの猛攻を耐え忍んで勝利。終了のホイッスルが鳴り響くと同時に、力尽きて倒れ込む選手も。辻田真輝監督は「（Ｊ２昇格に向けて）勝たないといけない状況は変わらない。難しい相手