日本生命戦の6回、ピンチをしのぎ、拳を握る三菱自動車岡崎・戸田＝東京ドーム社会人野球の都市対抗大会第11日は7日、東京ドームで準決勝が行われ、三菱自動車岡崎（岡崎市）と王子（春日井市）が8日の決勝に勝ち上がった。三菱自動車岡崎は初、王子は21年ぶり2度目の優勝が懸かる。三菱自動車岡崎は2―1で日本生命（大阪市）を下した。六回までに2点を先行し、継投で逃げ切った。決勝進出は準優勝した2001年以来24年ぶり。