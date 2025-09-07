プロ野球のセントラル・リーグは７日、優勝へのマジックナンバーを「１」としていた阪神タイガースが甲子園球場（兵庫県西宮市）で、広島東洋カープを２―０で破り、２年ぶり７度目（１リーグ時代を含めると１１度目）の優勝を決めた。◇巨人６−３中日（セ・リーグ＝７日）――巨人が２カード連続勝ち越し。同点の五回、岸田の適時打と吉川の２点適時二塁打でリードを奪い、継投で反撃をしのいだ。中日は好機で攻めきれなかっ