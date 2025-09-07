阪神の２年ぶりリーグ優勝が決定し、大の虎党で知られる俳優・渡辺謙が７日、喜びの声を寄せた。渡辺のコメントは以下。球団創立９０周年の年、素晴らしい成績でリーグ優勝を遂げたことおめでとうございました。シーズンを通して藤川イズムに溢れた采配とスタッフの尽力そして何より岡田前監督の時に蕾から咲いた選手たちが満開に咲き誇った一年だった。どうやったらこのゲームを勝ち切れるのか、守り切れるのかを体感と