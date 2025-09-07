2025JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝・セカンドレグが7日に行われ、柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦した。ホームの柏は第1戦を4−1で先勝し、アウェイの地で3点という大きなリードを奪った。第2戦では、横浜FMが逆転突破へ攻勢を仕掛けることが予想されるが、リードを守り切って準決勝への切符をつかみ取ることができるか。対するアウェイの横浜FMは、チャンスこそ作ったものの、得点を決め切ることができずにホームで