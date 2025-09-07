現地9月7日、フランス・パリロンシャン競馬場で行われた凱旋門賞トライアル・フォワ賞（G2・芝2400m）に、日本のビザンチンドリーム（牡4・栗東・坂口智康）がO.マーフィー騎手で参戦。鮮やかな差し切りを決めて海外重賞2勝目をマークした。勝ちタイムは2分28秒32。【動画】ビザンチンドリームが突き抜ける…フォワ賞凱旋門賞へ視界良好レースではスタートが今ひとつで後方に。中団のイン6番手付近に潜り込みじっくりと構えた