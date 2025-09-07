第1位かに座感謝と協調性が運気アップのカギに。恋愛では、お相手との関係が深まる予感。今週のかに座さんは、「感謝」と「協調性」が運気アップのカギとなります。周囲の人への思いやりや感謝の気持ちを忘れずに行動することで、自然と良い流れが生まれるでしょう。また、周りとの調和を大事にしながら過ごすことで、嬉しいハプニングが起こる予感も。恋愛運も好調で、パートナーとの関係性がより深まるタイミング。片思い中の