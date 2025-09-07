凱旋門賞の前哨戦となるフランスG2フォワ賞が7日（日本時間同日夜）、パリロンシャン競馬場（芝2400メートル、9頭立て）で行われ、日本から参戦したオイシン・マーフイー騎乗のビザンチンドリーム（牡4＝坂口、チチエピファネイア）がゴール前で抜け出して1着。日本調教馬による優勝は1999年エルコンドルパサー、2012＆13年オルフェーヴル、21年ディープボンドに続く4頭目。日本競馬界の悲願である凱旋門賞制覇へ夢が広がった。