プロ野球・阪神タイガースが7日、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を達成した。大阪・関西万博（大阪・夢洲）では、ミャクミャクのモニュメントと記念撮影する虎党の姿がった。【写真】虎よりミャクミャク人気？ 夜に続々記念撮影する来場者万博で夜のドローンショーが行われる午後9時ごろ、阪神のリーグ優勝が決まった。縦縞の阪神ユニフォームに身を包んだファンらしき来場者は、“ミャクミャク様”と記念撮影を楽しんだ。こ