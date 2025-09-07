元NHKのフリーアナウンサー有働由美子（56）が7日、テレビ朝日系「有働Times」に生出演。大ファンを公言する阪神の2年ぶり7度目のリーグ優勝に歓喜した。冒頭では「総裁選前倒しの有無が決まる前日に、苦渋の決断です」と神妙な表情で石破茂首相（自民党総裁）の辞任表明をトップニュースで取り扱った。会見の様子や、政治ジャーナリスト田〓史郎氏の解説など、番組序盤は石破首相のニュース一色。同時間帯には、阪神が優勝を決め