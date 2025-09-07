All About ニュース編集部では、2025年8月21日、全国20〜60代の男女300人を対象に、iPhoneに関するアンケートを実施しました。その中から、「現在使っているiPhoneの機種」ランキングの結果をご紹介します。さらに、調査で判明した結果について、「All About」インターネットサービスガイドのばんかさんに解説してもらいました。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：iPhone 15／38票2位に選ばれたのは、2023年に発売された「i