毎週日曜に放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』のラストビジュアルが公開された。 参考：渡辺謙、『べらぼう』クランクアップ田沼意次は「必死で何かを模索し続けるという役」 本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸時代中期。蔦