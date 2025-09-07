１−１で引き分けた第１戦では、絶妙なトラップから華麗に決めてみせた。第２戦ではチームを救う同点弾。浦和の中島翔哉が輝きを放っている。９月７日に行なわれたルヴァンカップ準々決勝の第２戦。浦和は敵地で川崎と対戦。18分に先制を許すが、74分にイサーク・キーセ・テリンの加入後初ゴールで同点に追いつく。88分に勝ち越し弾を奪われるも、その２分後だ。中島が魅せる。ペナルティエリアから少し離れた位置でのFK。浦