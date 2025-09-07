政治ジャーナリスト田崎史郎氏が7日、テレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）に生出演し、石破茂首相の辞任発表を巡る当日の動きを解説した。石破氏はこの日午後、首相官邸で会見し、「このたび私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました」と述べた。首相の座も退き、次期総裁選にも出馬しない意向を示した。田崎氏によると、石破氏は6日夜、菅義偉副総裁、小泉進次郎農相と会談。菅氏から直接、辞任を進言された