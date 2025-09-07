プロ野球・セ・リーグは7日、阪神が広島を下し、2年ぶりのリーグ優勝を決めた。MBSが公式YouTubeチャンネルで生配信している道頓堀のライブカメラ映像にも注目が集まっている。大阪・ミナミのランドマーク、グリコ看板前の道頓堀戎橋を映したライブカメラ。試合開始時は500人前後だった視聴者数が、優勝決定時には18000人超まで増加した。大阪府警は昼頃から付近を警戒。1000人の警察官を投入したといい、戎橋上には警察官