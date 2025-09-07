阪神タイガースファンのグラビアアイドル塩見きら（26）が7日、2年ぶりにして、2リーグ制後史上最速のリーグ優勝を決めた阪神に対して、喜びのコメントを発表した。「とにかく“最高！”のひとことです」と切り出した。「父の影響で幼い頃から阪神タイガースを応援し、甲子園球場へ連れて行ってもらっていました」とし、「試合のついでにキッザニアで遊ぶのが楽しみで、1人で球場に応援に行くたびに幼い頃を思い出します」という。