歌手でタレントの和田アキ子とお笑いタレントの明石家さんまが７日、大阪・関西万博ＥＸＰＯアリーナ「Ｍａｔｓｕｒｉ」で行われた「さんまＰＥＡＣＥＦＵＬＰＡＲＫ２０２５＠大阪・関西万博」に出演した。同公演は、音楽と笑いのフェスだ。和田のほかに歌手・ＭＩＳＩＡやＬｉｔｔｌｅＧｌｅｅＭｏｎｓｔｅｒ、ＲｏｃｋｏｎＳｏｃｉａｌＣｌｕｂなど豪華な出演者が万博会場に集結。世界に大阪の魅力を発信する一